140 حديقة بأسوان تستقبل المواطنين والأفواج السياحية خلال العيد.. صور

استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات بإجمالى 140 حديقة بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الفطر المبارك للإستمتاع بالبانوراما الجمالية بهذه الحدائق والمتنزهات التى تزينت وأصبحت فى أبهى صورها بزيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتحقيق الجاهزية الكاملة بها .

توزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال بالحدائق بأسوان

توزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال بالحدائق

وبالتوازى مع ذلك قام العاملين بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال الذين توافدوا على الحدائق وفقاً لتعليمات محافظ أسوان من أجل إضفاء الأجواء الإحتفاليه والفرحة والبهجة عليهم خلال العيد.

وتكامل مع ذلك قيام اللجان المختصة بالمرور على المراسى والعائمات بأنواعها لمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد للحفاظ على سلامة المواطن الأسوانى .

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