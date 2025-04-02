محافظ بني سويف يتابع جهود مواجهة البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة خلال عيد الفطر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة في مختلف أنحاء المحافظة، خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتي قد يستغلها البعض للشروع في مخالفات البناء.

وشدد على تفعيل غرف العمليات والتواصل المستمر مع مركز السيطرة الموحد وغرف عمليات المديريات والوحدات المحلية، لضمان التدخل السريع لحل أي شكاوى أو مشكلات خدمية وفق خطة متكاملة.

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرًا قدمه اللواء حازم عزت، السكرتير العام، والذي أشار إلى إزالة 9 حالات تعدٍ في ثالث أيام عيد الفطر، تضمنت:

إزالة حالة بناء مخالف على أرض أملاك دولة بمساحة 200 متر في منطقة الخلايفة ببياض العرب شرق النيل.

إزالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط في طحا بوش، مركز ناصر.

فك أخشاب لحالة تعدٍ على أرض زراعية بكوم النور، مجلس قروي دشطوط، بسمسطا.

إزالة 6 حالات تعدٍ زراعي في المهد على مساحة 6 قراريط بقرى ميدوم، الميمون، أبو صير الملق، واطواب بمركز الواسطى.

إزالة 6 حالات تعدٍ أخرى في قرى البهسمون، ميانة، ومنشأة طاهر بمركز إهناسيا.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي متغيرات مكانية غير قانونية والتعامل معها فورًا، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لمنع أي تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العطلات في التعدي على الأراضي.

من ناحية أخرى، أكدت مديرية الزراعة استكمال استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الفطر، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة، متصلة بغرف عمليات فرعية بإدارات الزراعة والوحدات المحلية، لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي تعديات زراعية قد تحدث خلال فترة الإجازة.