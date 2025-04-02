الاتحاد الدولي لرجال الأعمال: 300 مليار دولار تكلفة إعمار السودان

أكد فريد عاطف، عضو الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، أن تكلفة إعمار السودان تقدر بنحو 300 مليار دولار وفرص شركات المقاولات المصرية للاستحواذ على السوق السوداني ودول إفريقية كبيرة.

وأشار عضو الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، في تصريحات صحفية، إلى أن شركات المقاولات المصرية مؤهلة للعمل في إعادة إعمار الدول المجاورة لما تتمتع به من خبرات كبيرة.

وطالب بضرورة اتخاذ خطوات سباقة للعمل في السوق السوداني والاستفادة من حالة التوافق السياسي المصري السوداني وعدم التأخير لقوة المنافسة العالمية للعمل في إعادة إعمار السودان لأن التأخير سيفقد الشركات المصرية فرص استثمارية كبيرة.