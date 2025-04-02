اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة "سيدات"

يعقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة "سيدات"، المقرر إقامتها في نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة الزمالك.

ومن المقرر، أن يعقد الاجتماع الفني في فندق "اكسكلوسيف سيرين" بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى نيجيريا مساء الاثنين، وخاضت أول مران لها أمس الثلاثاء، استعداداً لانطلاق البطولة.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلاً من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقي مدحت، وبسنت محمد".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".