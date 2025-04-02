الليلة.. قصور الثقافة تقدم الفلكلور البورسعيدي على مسرح السامر

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، اليوم الأربعاء، ثاني احتفالات عيد الفطر المبارك، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتضمن برنامج اليوم فقرات متنوعة تبدأ مع عرض فني لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد عشري، يشمل عددا من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور البورسعيدي، بالإضافة إلى فقرة ألعاب شعبية.

ويتضمن الجزء الثاني من الحفل فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور السكندري تقدمها فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد.

حفلات عيد الفطر المبارك بالسامر تنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

أما العروض الفنية المخصصة للأطفال، فتنفذ من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ممثلة في الإدارة العامة لثقافة الطفل.

وتقدم الفعاليات بالمجان وتستمر حتى غدا الخميس، وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر المبارك، يشمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية بجميع المحافظات على مدار أيام العيد، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ بالإضافة إلى 3 أفلام جديدة بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، والأنشطة المقدمة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.