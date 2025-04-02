تاريخ من نار.. تعرف على نتائج مواجهات الزمالك مع فرق جنوب افريقيا

دائماً ما تشهد مواجهات فريق الزمالك مع فرق جنوب افريقيا فى بطولات القارة السمراء، نديه وقوة، جعلتها دائما محل انظار بسبب نتائجها التى لم تقسم على الخصمين طوال تاريخها.

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره على نظيره سيتلينبوش الجنوب أفريقي، فى تمام الثالثة من مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويسعى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك لتحقيق الأنتصار خارج دياره، يقربه من التأهل إلى نصف نهائي البطولة التي يحمل فريق الأبيض لقبها.

ويشهد تاريخ مواجهات الزمالك مع الفرق الجنوب أفريقية توازن فى عدد الأنتصارات والهزائم، حيث ألتقيا فى 10 مواجهات.

شهدت مواجهات الفارس الأبيض مع فرق جنوب افريقيا 5 أنتصارات، وقابلها 5 هزائم، ولم تشهد تلك المواجهات أي تعادل سواء سلبي أو إيجابي.

تاريخ مواجهات الزمالك مع فرق جنوب أفريقيا

وجاءت مواجهات الزمالك مع فرق جنوب افريقيا كالتالى:



- عام 1993 امام كايزر تشيفز في دوري الأبطال، خسر الزمالك ذهابا في جنوب أفريقيا (2-1)، وفاز إيابا (1-0).

- عام 2013 أمام أورلاندو بايرتس في دوري الأبطال، وخسر الزمالك ذهابًا (4-1)، وحقق الفوز أياباً (2-1).

- عام 2015 مع أورلاندو بايرتس ببطولة الكونفدرالية، ونجح الزمالك في تحقيق انتصار تاريخي لأول مرة بجنوب أفريقيا ذهابا (2-1)، وفي لقاء الإياب فاز (4-1).

- عام 2016 لعب الزمالك ضد صن داونز 4 مرات في دوري الأبطال، بواقع مرتين في دور المجموعات، ومرتين في النهائي، وخسر الأبيض 3 مرات، وفاز مرة وحيدة ولم تكن كافيه لحصد اللقب.

