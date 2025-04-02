الحوثيون يهاجمون سفينة حربية أمريكية ردًا على ضربات واشنطن

قالت وسائل إعلام حوثية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين هاجموا سفنا حربية أمريكية ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وعلى رأسها حاملة الطائرات هاري إس ترومان بطائرات مسيرة وصواريخ كروز في البحر الأحمر، بعد أن أدت ضربات أمريكية إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

جاءت عمليات الحوثيين بعد أن أعلنت وزارة الصحة والبيئة مقتل أربعة مدنيين يمنيين وإصابة اثنين آخرين نتيجة هجمات أمريكية.

وقال الحوثيون، إن الضربات الأمريكية تنتهك القانون الدولي وتمثل "جريمة حرب".

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن غارات على منشآت مائية في الحديدة، ومحافظة حجة شمال غربي البلاد، وفي صعدة، معقل الجماعة، ولم تعلق واشنطن على هذه الغارات.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على الحوثيين الشهر الماضي، متعهدًا بـ"القضاء" على الحوثيين المدعومين من إيران، بعد أن شنّت الجماعة هجمات عديدة على سفن دولية وإسرائيل.



وحذّر ترامب من أن الغارات ستستمر حتى يزول تهديد الحوثيين "لحرية الملاحة" في البحر الأحمر، وقال ترامب في منشور على X: "الخيار أمام الحوثيين واضح: توقفوا عن إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وإلا، فنحن في البداية فقط، والألم الحقيقي لم يأتِ بعد، سواءً للحوثيين أو لرعاتهم في إيران".