وائل عوني: تقديم عمل للأطفال حلم تحقق بمملكة الحواديت

انتهى الفنان وائل عوني، من التحضيرات النهائية لمسرحيته الجديدة "مملكة الحواديت"، والتي تنطلق أول عروضها مساء اليوم على مسرح عبد المنعم مدبولي بالعتبة.

المسرحية، التي تستهدف الأطفال، يشارك في بطولتها الفنانة مها أحمد، حيث تدور أحداثها حول صراع بين الخير والشر، إذ يجسد عوني دور الشر الذي تحاربه مها أحمد من خلال شخصيتها في العرض.

وأعرب عوني عن سعادته الكبيرة بخروج المسرحية إلى النور بعد أشهر من التحضيرات والبروفات، مشيرًا إلى أن تقديم عمل مخصص للأطفال كان حلمًا يسعى لتحقيقه، بهدف غرس القيم والأفكار الإيجابية في الأجيال الصغيرة.

وعن مشاريعه المقبلة، كشف عوني أنه يستعد لخوض تجربة التقديم التلفزيوني لأول مرة من خلال برنامج جديد، مؤكدًا أنه سيكون مفاجأة للجمهور ولن يظهر فيه بالشكل التقليدي للمذيع.

كما عبر عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها خلال موسم دراما رمضان، بعد مشاركته في مسلسل "النص" مع أحمد أمين، و"فهد البطل" مع أحمد العوضي، حيث قدّم دورين مختلفين نالا استحسان الجمهور.

يُذكر أن مسرحية "مملكة الحواديت" من تأليف وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، والموسيقى التصويرية لـ وائل عوض، ويشارك في بطولتها مجموعة من المواهب الشابة والأطفال.