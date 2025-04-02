الخطيب يطالب الجميع بإغلاق ملف الدوري.. وكولر: سنحسم التأهل من موريتانيا

طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من جميع العاملين داخل النادي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضرورة إغلاق ملف مسابقة الدوري المصري الممتاز وما يحوم به من مشكلات وأزمات على خلفية عدم لعب مباراة القمة الأخيرة في تلك المسابقة وما ترتب عليها من أحداث.

الخطيب يطالب الجميع بإغلاق ملف الدوري

قال الخطيب في رسالة واضحة للجميع، إن النادي الأهلي حسم موقفه من هذا الملف بإعلان العودة للمشاركة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مع الاستمرار في التصعيد الدولي بعد ما قامت رابطة الأندية بتعديل قرارها والاكتفاء باحتساب الأهلي خاسرا أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون رد وإلغاء قرار خصم ثلاث نقاط جديدة في نهاية الموسم، حيث يسعى النادي إلى تحقيق أي مكتسبات جديدة في هذا الملف لا سيما وأن النادي سوف يتعرض لعقوبات مالية كبيرة.

ويرى الخطيب ضرورة التركيز في لقاء الإياب بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق الهلال السوداني التي تقام بعد أسبوع في ملعب شيخا بيديا في موريتانيا، حيث إن الفوز بالبطولة الإفريقية هو غاية وهدف المارد الأحمر في هذه الفترة الزمنية.

كولر يجهز اللاعبين للقاء الهلال ويؤكد سنحسم التأهل من موريتانيا

وعلى الصعيد الفني، فقد طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من اللاعبين ضرورة التركيز في لقاء الإياب الذي سيكون صعبًا بكل تأكيد في ظل قوة الفريق السوداني، وتحقيقه نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية، وكان خصمًا قويًا للمارد الأحمر في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويسعى المدير الفن السويسري إلى تجهيز اللاعبين للقاء العودة، وشحنهم نفسيا قبل تلك المواجهة الصعبة التي ستقام على ملعب صعب وهو ملعب شيخا بيديا، لذلك طلب منهم ضرورة التركيز في هذه المباراة وإغلاق ملف مباراة الذهاب بإيجابياته وسلبياته والعمل على لقاء العودة.

وشدد مارسيل كولر على اللاعبين أن بطاقة حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي سيكون من موريتانيا بعد أسبوع، ويكثف الجهاز الفني تدريباته واستعداداته في تلك الفترة للعب لقاء العودة بطريقة مختلفة عن لقاء الذهاب على أمل حسم بطاقة التأهل للدور التالي وإسعاد جماهير الأهلي التي تمني النفس بمواصلة الاستمرار على منصات التتويج الإفريقية.