جامعة بنها تنظم حفلًا ترفيهيًّا للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي غزة داخل المستشفى

نظمت جامعة بنها حفلا ترفيهيا للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة الموجودين داخل المستشفى الجامعي ويتلقون العلاج بالأقسام العلاجية المختلفة بالمستشفى.

وتضمن الاحتفال تنظيم العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية للأطفال لرسم البسمة على وجوههم والاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن الجامعة حريصة على مشاركة الأطفال الفلسطينيين فرحة عيد الفطر المبارك وتم تنظيم احتفال ترفيهي لهم بملاعب الجامعة ببنها وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وأكد الجيزاوي حرص إدارة الجامعة ومستشفياتها الجامعية على دعم الأشقاء الفلسطينيين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات المرضية منهم ومرافقيهم لتلقي العلاج داخل المستشفى الجامعي.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الدولة المصرية تضع تقديم كافة أوجه الدعم للمرضى الفلسطينيين أولوية كبرى من خلال توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لهم وتهيئة كافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية.

حفل للاطفال

IMG-20250402-WA0007

IMG-20250402-WA0005

IMG-20250402-WA0004

IMG-20250402-WA0006

IMG-20250402-WA0002

IMG-20250402-WA0003

IMG-20250402-WA0000