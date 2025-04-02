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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رجال الأعمال: تضامن المصريين مع فلسطين في احتفالات عيد الفطر رسالة للعالم بتأييد الشعب لقرارات السيسي

مسيرات التضامن مع
مسيرات التضامن مع فلسطين
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شارك المهندس  عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، القيادي بحزب الجيل، رئيس لجنة الصناعة المركزية بالحزب، في المسيرة الحاشدة التضامنية التي شهدتها محافظات مصر عقب صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال عمرو فتوح ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الشعب المصري عبر بوضوح عن تأييده لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وموقف مصر من القضية الفلسطينية الرافض لمحاولات التهجير وتصفية القضيه وذلك في مسيرات حاشدة شارك فيها جميع طوائف الشعب.

وأضاف "فتوح"، أن هذا التأييد المطلق من الشعب المصري لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى رسالة للعالم باصطفاف المصريين ووحدة الصف لكل السياسات التي تحمي الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد أن المصريين سيظلون دائما مع القيادة السياسية على قلب رجلاً واحد في مواجهة أية تحديات، يعلون كلمة الحق، متمسكين بالدفاع عن فلسطين عربية ومع إعادة الإعمار والبناء.

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