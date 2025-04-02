اليوم.. الزمالك يواجه ستيلينبوش في أولى خطواته للكونفدرالية

تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض في تمام الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، نحو ملعب "فاسكو دي جاما"، بمدينة كيب تاون، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك ونظيره ستيلينبوش بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو قد منح لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة من التدريبات السبت الماضي، عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، وتحقيق الفوز بهدفين لهدف والتأهل لنهائي البطولة، وقبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد قرر تكليف محمد طارق عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا.

الفارس الأبيض فى ضيافة بطل جنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، للحفاظ على لقب الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه، ومعادلة رقم النادي الصفاقسي التونسي صاحب الثلاث تتويجات وهو أكثر من تُوج بالبطولة.

واستعد بيسيرو للمباراة بتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ودراسة المنافس جيدًا خوفا من مفاجآت بطولة الكونفدرالية، كما طالب المدير الفني اللاعبين بطى أحداث مباراة سيراميكا والتأهل لنهائى الكأس والتركيز فى مباراة بطل جنوب افريقيا.

وطالب بيسيرو اللاعبين بضرورة التركيز والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة، وشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في مواجهة اليوم.

وأهل بيسيرو اللاعبين بدنيًا بتدريبات بدنية متنوعة، وخصص الجهاز الفني فقرة خططية للاعبين للتدريب على بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مباراة اليوم، كما نفذ بيسيرو كافة خططه الفنية، خلال بعض التقسيمات المصغرة في نهاية كل مران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.