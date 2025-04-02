تصعيد خطير.. إسرائيل توسع عمليتها العسكرية في غزة وتعلن عن "مناطق أمنية" جديدة

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، عن توسيع كبير للعملية العسكرية في غزة ، محذرا من أنه سيتم الاستيلاء على "مناطق واسعة" من القطاع وإضافتها إلى مناطق الأمن الإسرائيلية.



وقال “كاتس”: إنه ستكون هناك عمليات إخلاء واسعة النطاق للسكان من المناطق التي تشهد قتالًا، وحثّ سكان غزة على القضاء على حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين باعتبارهما السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.



وأضاف، أن العملية الموسعة "ستستولي على مساحات شاسعة ستُدمج ضمن المناطق الأمنية الإسرائيلية"، دون أن يوضح مساحة الأراضي التي تنوي إسرائيل الاستيلاء عليها.



ونقلت صحيفة جيروزالم بوست عن كاتس قوله "إن عملية القوة والسيف في غزة تتوسع لسحق وتطهير المنطقة من عناصر حماس والبنية التحتية للحركة، والاستيلاء على مناطق واسعة سيتم إضافتها إلى مناطق الأمن الإسرائيلية - أدعو سكان غزة إلى التحرك الآن لإزالة حماس وإعادة جميع الرهائن".