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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع 35 ألف طن من المخلفات في شوارع الجيزة خلال إجازة العيد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شهدت إجازة عيد الفطر المبارك جهودًا مكثّفة من قِبل محافظة الجيزة لرفع المخلفات، وتنفيذ أعمال التجريد والكنس في الشوارع والمحاور الرئيسية.

وتمكّنت المحافظة من رفع 35 ألف طن من المخلفات والقمامة، من خلال حملات مكثفة نفّذتها هيئة النظافة، وذلك حتى اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة أنه تم رفع كميات ضخمة من المخلفات خلال إجازة العيد حيث تم تشكيل مجموعات عمل تابعة لهيئة النظافة والتجميل مدعّمة بالمعدات والسيارات والعمال للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة لضمان رفع المخلفات أولًا بأول على مدار اليوم، كما تم الدفع بحملات نظافة مكثفة في المراكز والمدن والقري لرفع المخلفات من الوحدات المحلية.

وأضاف المحافظ، أنه تم إلغاء إجازات عمال النظافة والسائقين والفنيين العاملين بالجراجات والورش ومحطات المناولة في الوراق والمريوطية والبراجيل وكرداسة ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق، لضمان استمرارية العمل على مدار اليوم مما يساهم في رفع كفاءة منظومة النظافة.

وأوضح النجار، أنه في إطار جهود الحفاظ على النظافة العامة، وزّعت المحافظة أكياس قمامة مجانًا على روّاد الحدائق العامة والمتنزهات لا سيما في المناطق الأثرية وحديقة سفاري وحديقة طلعت حرب بإمبابة الأمر الذي ساعد بشكل كبير في تسهيل عملية جمع القمامة ونقلها إلى المقلب العمومي في شبرامنت.

كما وجّه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز بدفع فرق العمل في قطاع الحدائق عقب انتهاء إجازة العيد لبدء أعمال تهذيب الأشجار والنباتات وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطى في الشوارع والميادين، لاستعادة مظهرها الجمالي.

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