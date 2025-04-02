فوز اليسار بالانتخابات البلدية في جرينلاند

فاز الحزب الاشتراكى الديمقراطى السيوموت في جرينلاند، وهو حزب رئيسي في المشهد السياسي للجزيرة منذ السبعينيات، اليوم الأربعاء بالانتخابات البلدية التي جرت في هذه الجزيرة، ولم تجذب سوى 52،6 % من الناخبين.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليومية، في موقعها الالكتروني، أن اليسار فاز بالانتخابات البلدية في جرينلاند، حيث حصل الاشتراكي الديمقراطي الجرينلاندي (السيوموت)، على الصدارة في ثلاث من البلديات الخمس في جرينلاند، وفقا للنتائج النهائية التي تم الإعلان عنها اليوم.

وأشارت "لوفيجارو" إلى أن الانتخابات البلدية لم تثر حماسا كبيرا بين الناخبين في جرينلاند، البالغ عددهم 41 ألف ناخب، حيث لم يشارك سوى 52.6% منهم في هذا التصويت الذي ركز على قطاعات التعليم والصحة والإسكان وتنمية السياحة والأنشطة التعدينية.