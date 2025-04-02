إبرام اتفاقيات بـ500 مليون دولار خلال قمة "بريكس بلس للاستثمار والتجارة الخارجية"

سلط تلفزيون "بريكس"، اليوم الأربعاء، الضوء على النتائج التي حققتها قمة "بريكس بلس" للاستثمار والتجارة الخارجية التي اختتمت أعمالها في مدينة "ديربان" بجنوب أفريقيا، حيث تم إبرام اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 499.77 مليون دولار أمريكي.

وأضاف التلفزيون أن القمة أكدت دعم ريادة الأعمال النسائية، وتطوير الشراكات العابرة للحدود، وإدخال التقنيات المتقدمة في القطاع الزراعي بدول الجنوب العالمي.

من جانبها، قالت رئيسة القسم الجنوب أفريقي في تحالف سيدات الأعمال في دول بريكس ونائبة رئيس غرفة التجارة الهندية - الجنوب أفريقية

ليبوجانج زولو، إن "رائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست المستقبل، بل الحاضر.. إن نهضة أفريقيا تبدأ بتعزيز الشراكات مع مجموعة البريكس بلس في عالم اصبحت تؤثر فيه أصواتنا".

وشهدت القمة إبرام عقود رئيسية في قطاعي الأعمال الزراعية والبنية التحتية، بما في ذلك: صفقة تصدير سكر بقيمة 456 مليون دولار أمريكي بين شركات جنوب أفريقية وبرازيلية، إنشاء مصنع سكر بقيمة 25.5 مليون دولار وفق النموذج الزراعي البرازيلي في مقاطعة "كوازولو ناتال" بجنوب أفريقيا، واستثمارات بقيمة 16.11 مليون دولار في إنتاج الدواجن من خلال شراكة مع زيمبابوي، إضافة إلى مشروعات بنية تحتية تشمل إنتاج الأسمدة والطاقة الشمسية وحفر الآبار في جنوب أفريقيا بقيمة أكثر من خمسة ملايين دولار أمريكي.

بدورها، أكدت رئيسة مجموعة عمل الأمن الغذائي في تحالف سيدات الأعمال في دول البريكس بجنوب أفريقيا زانيلي نتولي، في تصريح لتلفزيون "بريكس"، أن العمل المشترك بين دول المجموعة سيسهم في التغلب على التحديات الحالية.. مضيقا أنه "بإمكان دول البريكس ضمان تحقيق الأمن الغذائي في الأسواق الناشئة، حيث أنه لدينا جنوب أفريقيا ونيجيريا، وهما من أكثر الدول سكانا في القارة الأفريقية".

في حين، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الريفية جوجوليثو سابا إن "بريكس"، بصفتها مجموعة متعددة الأطراف، توفر فرصا عظيمة لأفريقيا، لا سيما في مجال الزراعة، كما تساعد القارة على أن تصبح موردا رئيسيا للمنتجات الزراعية لأسواق دول البريكس بلس.

كما شهدت القمة إطلاق منصة للتكنولوجيا الزراعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، طورتها سيدات من جنوب أفريقيا، وتتيح التحقق من الصفقات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى التعلم والتواصل مع المستثمرين والخبراء باستخدام النظارات الذكية.

وأشار التلفزيون إلى أن النتائج الأخرى للاجتماع شملت تمويل 29 شركة ناشئة نسائية، وأكثر من 120 ساعة من برنامج الإرشاد، وحصول خمس سيدات على منح للتدريب في مجال الأعمال بالهند.

يشار إلى أن القمة نظمها مجلس المستثمرين الأفارقة بالشراكة مع مؤسسة نساء البريكس الموسعة وبدعم من تحالف سيدات الأعمال في البريكس، كما شارك تلفزيون "بريكس" بصفته الشريك الإعلامي للحدث.

يذكر أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.