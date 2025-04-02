نقلته للمستشفى.. أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مواطن فى حالة حرجة بمدينة بدر

استجابت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإستغاثة مواطن غير قادر على الحركة ونقلته للمستشفى فى حالة حرجة بمدينة بدر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر غير قادر على الحركة ويرغب فى الإنتقال لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليه لكونه مقيم بمفرده.

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ حيث تبين تواجد المبلغ مصاب بحالة إعياء شديدة ومستلقى خلف باب الشقة محل سكنه وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وأوجه الرعاية الطبية اللازمة.

ولاقى ذلك إستحسان المواطن والأهالى وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية نظراً لسرعة إنتقالهم والإستجابة للبلاغ.

جاء ذلك فى إطار الإستراتيجية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.