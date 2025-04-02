ثالث أيام عيد الفطر.. مهرجان الفوم يجذب السياح والمصريين بالغردقة (صور)

تتواصل احتفالات المنتجعات السياحية بالغردقة بعيد الفطر المبارك حيث نظم أحد المنتجعات السياحية بالغردقة مهرجان ألوان والفوم بارتي على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، في إطار احتفالات عيد الفطر المبارك فى يومه الثالث، وذلك في جو ترفيهي لإنعاش السياحة.



ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين والمصريين الذين حرصوا على التفاعل في المهرجان وتبادل التهنئة مع العاملين بالقطاع السياحي وطلاء وجوههم وأجسامهم بالألوان المختلفة والتقاط الصور التذكارية.

وقال مجيب حسين نائب مدير أحد فنادق الغردقة ان الفندق يقدم خلال اليوم الثالث من عيد الفطر برنامج يجذب السياح والمصريين حيث يتم تقديم مهرجان الفوم بارتى ومهرجان الألوان على شاطئً الفندق بمشاركة العشرات من السياح والمصريين.

وأشار ايمن غانم مدير احد فنادق الغردقة ان الفنادق تقدم خلال العيد برامج ترفيهية وبوفيهات تعبر عن هذه المناسبة من خلال تقديم السى فود والمشويات بالإضافة إلى الحلويات الغربية والشرقية والفواكه الطازجة

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