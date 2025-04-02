استشهاد 19 فلسطينيا بينهم 9 أطفال.. الاحتلال يقصف عيادة تؤوي نازحين شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في غزة، بقصف عيادة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن المجزرة أسفرت عن استشهاد 19 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عيادة تتابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال شنت غارات على عيادة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال القطاع، وأظهرت مقاطع فيديو من العيادة، جثامين الشهداء مقطعة ومتفحمة، ووجد المواطنون صعوبة في التعرف على هوياتهم، فيما أحدث القصف دمارا كبيرا في المبنى، وتصاعدت ألسنة النيران منه.