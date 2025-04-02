بسبب فاتورة الحساب.. إصابة 12 شخصا في مشاجرة داخل مطعم بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل وقوع مشاجرة أسفرت عن 12 مصابًا داخل مطعم شهير بمنطقة الوراق، حيث تبين أن سبب المشاجرة ثمن فاتورة الحساب.

ثمن فاتورة الحساب وراء مشاجرة مطعم الوراق

حيث اعترض 6 أشخاص علي ثمن فاتورة الحساب ومن ثم وقعت بينهم وبين مدير المطعم و5 عمال مشاجرة مما تسبب في إصابة 12 شخص بينهم مدير المطعم وعدد من الزبائن والعمال.

مشاجرة داخل مطعم شهير بالوراق

كان قد تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقيها بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل مطعم شهير بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة داخل المطعم بين مدير المطعم و5 عمال و6 زبائن بسبب فاتورة الحساب نتج عنها إصابة 12 شخص، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.