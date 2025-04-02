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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يتوغل بريا جنوب وشمال غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دخلت مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة خلال الليل، بالتزامن مع غارات جوية على المنطقة، والتي امتدت أيضًا إلى شمال قطاع غزة، وصولا إلى وسطه.

وزعمت القناة الإسرائيلية، أن الفرقة 36 انضمت إلى العملية ودخلت غزة، ونقلت عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها، إن العملية البرية التي بدأت فجر الأربعاء في رفح هي الأهم التي يشنها جيش الاحتلال منذ بدء العملية.

وتعمل القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة حاليًا بين خان يونس ورفح الفلسطينية، في منطقة وصفتها بأنها خالية نسبيًا من الفلسطينيين.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، غارات جوية مكثفة على مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع قصف مدفعي للمدينة في قطاع غزة.

جيش الاحتلال توغل بري إسرائيلي