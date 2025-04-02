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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

10 نصائح لتجنب زيادة الوزن في عيد الفطر.. تعرف عليها

اكل العيد
اكل العيد
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في الاعياد يتناول الناس الكثير من الحلويات والاكلات التي تسبب زيادة الوزن وايضا ممارسة بعض العادات الغير صحية والتي تؤدي لنفس النتيجة وهناك عدد من النصائح تساعد على الحفاظ على وزن ثابت تبرزها البوابة نيوز وفقا ل weteb:

*تناول الخضروات يوميا.

*تناول الفواكه الصحية بين الوجبات.
*الابتعاد عن الحلويات والسكريات

*الابتعاد عن الاكل الدسم والمقلي والشنويات.
*تناول مشروبات تساعد على الحرق والتخسيس مثل القرفة والزنجبيل.

*التقليل من شرب العصائر المحلاة.
*ممارسة تمارين رياضية يوميا او المشي.

*الحصول على عدد ساعات كافي من النوم.

*عدم تناول الاكل قبل النوم مباشرة.

*الابتعاد عن الوجبات السريعة.

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