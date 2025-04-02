العيد فرحة.. كورال أطفال قصر الثقافة يبدع في احتفالية بنادي المنيا الرياضي

نظم نادي المنيا الرياضي احتفالية كبرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع قصر الثقافة، بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية في جو مفعم بالبهجة والفرح.

وتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة، قدمها فريق كورال قصر الثقافة الذي أثرى الاحتفال بأغاني وعروض مميزة، نالت إعجاب الحضور.

جاءت هذه الاحتفالية تعبيرًا عن روح الفرح والانتماء التي يتميز بها المجتمع المحلي في المنيا، وتجمع الحضور في إطار فني وترفيهي مميز.

وقدمت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة والمشرف على الأنشطة الاجتماعية والفنية، التهنئة للحضور بمناسبة عيد الفطر، مؤكدة استمرار النادي في تنظيم مزيد من الفعاليات لخدمة أعضاء الجمعية العمومية في كافة المناسبات المختلفة.

اختتم الحفل بتقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفالية، متمنين للجميع عيدًا سعيدًا ومزيدًا من الفعاليات التي تثري الحياة الثقافية والاجتماعية.

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