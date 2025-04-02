الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بحجة صناعة الطائرات المسيرة

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على 6 مؤسسات في إيران والإمارات والصين في إطار سياستها المتمثلة في ممارسة الضغط على إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، الثلاثاء، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية، استهدف اليوم شبكة مكونة من 6 مؤسسات وشخصين مقرهما في إيران والإمارات والصين مسؤولة عن توريد مكونات طائرات بدون طيار نيابة عن صناعات الفضاء التابعة لقوة القدس الإيرانية، وهي الشركة الرائدة في تصنيع برنامج الطائرات بدون طيار في إيران".

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشبكة سهلت أيضا توريد أجزاء إلى مؤسسات أخرى في المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية (HESA) ومجموعة شهيد باكري الصناعية.

وختم البيان: "إن الإجراء الذي اتخذ اليوم هو الجولة الثانية من العقوبات ضد ناشري الأسلحة الإيرانيين منذ مذكرة الرئيس المؤرخة في 4 فبراير2025، لتطبيق أقصى قدر من الضغط على إيران".