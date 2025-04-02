الصين تبدأ مناورات عسكرية في مضيق تايوان

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني أن القوات المسلحة الصينية، بدأت يوم الأربعاء مناورات عسكرية تحمل الاسم الرمزي "رعد المضيق 2025إيه" في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان.

وأضاف الوكالة أن هذه المناورات، التي حملت اسما مختلفا عن تلك التي أُجريت يوم الثلاثاء، تركز على تحديد هوية الأهداف والتحقق منها وقدرات التحذير والطرد والإبعاد والاحتجاز.

قال مسؤول أمني تايواني كبير لرويترز إن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان، ما زالت مستمرة يوم الأربعاء.