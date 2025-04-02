بعد إجازة عيد الفطر 2025.. تعرف على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق

الأربعاء 02/أبريل/2025 - 03:26 ص

يستأنف مترو الأنفاق تشغيله وفق الجدول المعتاد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2025، وذلك بعد التعديلات التي شهدها خلال شهر رمضان، حيث تمت إضافة ساعة إضافية لمواعيد العمل.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق

وبحسب الجهات المسؤولة، ستظل مواعيد التشغيل المعتمدة خلال رمضان سارية حتى نهاية عطلة العيد، بهدف تسهيل حركة المواطنين خلال الإجازة الرسمية.

اعتبارًا من انتهاء إجازة العيد، تعود مواعيد التشغيل إلى التوقيت الشتوي، حيث تنطلق أولى الرحلات في تمام الساعة 5:15 صباحًا، وتكون آخر المواعيد كما يلي:

الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة):

أول قطار: 5:15 صباحًا.

آخر قطار من حلوان: 11:40 مساءً.

آخر قطار من المرج الجديدة: 11:50 مساءً.



الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب):

أول قطار: 5:15 صباحًا.

آخر قطار من شبرا الخيمة ومن المنيب: 12:00 صباحًا.



الخط الثالث (عدلي منصور - الكيت كات - جامعة القاهرة):

أول قطار من عدلي منصور باتجاه الكيت كات: 5:15 صباحًا.

أول قطار من عدلي منصور باتجاه روض الفرج: 5:20 صباحًا.

آخر قطار من عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة: 12:06 صباحًا.

آخر قطار من روض الفرج: 12:26 صباحًا.

لضمان استمرارية الخدمة، سيتم التنسيق بين الخطوط المختلفة كما يلي:

محطة أنور السادات (للتبديل بين الخط الأول والثاني) الساعة 12:30 صباحًا.

محطة جمال عبد الناصر (للتبديل بين الخط الأول والثالث) الساعة 12:00 صباحًا.

محطة العتبة (للتبديل بين الخط الثاني والثالث) الساعة 12:00 صباحًا.

محطة ناصر والعتبة (للتبديل بين الخط الثالث والخط الأول في اتجاه جامعة القاهرة) الساعة 12:45 صباحًا، واتجاه روض الفرج الساعة 12:40 صباحًا.



يأتي هذا الجدول لضمان سلاسة التنقل في القاهرة الكبرى، حيث يعد المترو وسيلة النقل الرئيسية للكثير من المواطنين.