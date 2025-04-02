موعد شم النسيم 2025.. تعرف على أبرز طقوس وعادات المصريين للاحتفال به

الأربعاء 02/أبريل/2025 - 03:12 ص

يُعد الاحتفال بشم النسيم واحدًا من أقدم الأعياد التي عرفتها البشرية، حيث تمتد جذورها إلى الحضارة المصرية القديمة، ويحتفل به المصريون منذ آلاف السنين، متوارثين طقوسه المميزة التي تجمع بين العادات الغذائية والتنزه في الحدائق.

تاريخ الاحتفال بشم النسيم

وكان القدماء المصريون يحتفلون بهذا العيد مع بداية الربيع، حيث يعتقدون أنه يوم تجدد الحياة وانبعاث الروح من جديد، وهو ما يتماشى مع معتقدهم الديني والفلسفي الذي تقوم على فكرة الخلود والتجدد.

موعد شم النسيم 2025



يحلّ عيد شم النسيم 2025 يوم الإثنين 21 أبريل، وهو اليوم التالي لعيد الفصح القبطي.

أصل الاحتفال بشم النسيم

يعود تاريخ شم النسيم إلى العصور الفرعونية، حيث كان المصريون القدماء يحتفلون بـ"عيد شمو"، الذي يمثل بداية فصل الربيع، ويعكس اهتمامهم بالزراعة والتجدد.

ومع مرور الزمن، اندمج الاحتفال بالتقويم القبطي، ليصبح مرتبطًا بعيد القيامة المجيد.



أشهر العادات والتقاليد الاحتفال بعيد شم النسيم

يتميز الاحتفال بشم النسيم بعادات وتقاليد متوارثة عن الأجداد، من أبرزها:

الخروج إلى الحدائق: يحرص المصريون على قضاء هذا اليوم في المتنزهات العامة، للاستمتاع بجو الربيع المنعش.

تناول الفسيخ والرنجة: يعدّ السمك المملح من الأطباق الرئيسية في هذا اليوم، ويعود ذلك إلى قدماء المصريين الذين حفظوا الأسماك بهذه الطريقة.

البيض الملون: يُعد تلوين البيض من أبرز مظاهر العيد، ويُعتقد أنه يرمز إلى التجدد وبداية حياة جديدة.

هل شم النسيم إجازة رسمية؟

يُعتبر شم النسيم إجازة رسمية في مصر، يحصل خلالها العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة مدفوعة الأجر، ما يمنح العائلات فرصة للاحتفال والاستمتاع بهذا اليوم المميز.

ويظل عيد شم النسيم من الأعياد التي تجمع المصريين بمختلف أطيافهم؛ ليعبروا من خلاله عن فرحتهم بقدوم الربيع، مستمتعين بأجواء مليئة بالحيوية والتقاليد الراسخة.