فريق طبي بـ«القصاصين التخصصي» ينجح في إنقاذ سيدة من نزيف داخلي

شهدت مستشفي القصاصين التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد حامد مدير عام المستشفى، وبإشراف الدكتور أحمد علي، حدثًا طبيًا حيث نجح الفريق طبي متكامل في إنقاذ حياة سيدة تعرّضت لنزيف داخلي حاد، وذلك عبر تعاون مُنسّق بين أقسام المستشفى كافة، بدءًا من الطوارئ وحتى غرفة العمليات.

قال الدكتور محمد حامد مدير مستشفى القصاصين التخصصي البداية حضرت سيدة في العقد الرابع من العمر إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، حيث تم تشخيصها سريعًا بإصابتها بنزيف داخلي (Internal Hemorrhage) يتطلّب تدخلًا عاجلًا، وعلى الفور، تحرّكت آليات الطوارئ بالمستشفى، ليتحوّل الموقف إلى سباق مع الزمن لإنقاذ حياتها.

وأشاد الدكتور محمد حامد بالجهود المُتكاملة.. محطات الإنقاذ وسرعة عمل الفحوصات التشخيصية السريعة لإنعاش المكثّف للمريضة بقسم الطوارئ برئاسة أ.د. / محمد فوزي طنطاوي؛ حيث تولّى أطباء الجراحة والطوارئ التشخيص الإكلينيكي الفوري، مع تطبيق بروتوكولات الانعاش (Aggressive Resuscitation) لاستقرار الحالة.

وأكد الدكتور محمد علي، المدير الطبي بالمستشفى، علي التعاون المثمر من فريق التمريض وبنك الدم، الطوارئ في إعداد المستلزمات الطبية وأكياس الدم بسرعة قياسية، بالتزامن مع إستجابة فورية من بنك الدم لتوفير الوحدات المطلوبة، الدقة التشخيصية للأشعة ساهم أطباء الأشعة في تحديد مصدر النزيف بدقة عبر الفحوصات الإشعاعية العاجلة، مما سهّل التخطيط للجراحة.

وتولّى د. محمود عوض ود. محمود فتحي تنسيق الجهود، وأصدرا أوامر شفوية لجميع الأقسام بتنفيذ أي إجراءات مطلوبة للحالة دون تأخير، مع متابعة د. محمد راشد في غرفة العمليات لسد أي احتياجات فورًا،وأبدى أطباء التخدير وتمريض العمليات آداءً استثنائيًّا، حيث اكتملت تجهيزات الغرفة والأدوية والدم قبل وصول المريضة، مما خفّض زمن التدخّل الجراحي إلى حدٍّ كبير.

فيما تمكّن الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد عادل معروف رئيس قسم الجراحه بالمستشفي من نقل المريضة إلى غرفة العمليات في وقت قياسي، حيث أُجريت الجراحة العاجلة بنجاح، لِتُنقل بعدها إلى العناية المركزة تحت المتابعة الدقيقة.

الإنجاز.يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ووفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام علي التأمين الصحي الشامل، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الرعاية الصحية بالاسماعيلية.

أعرب الدكتور محمد حامد مدير مستشفى القصاصين التخصصي، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي على هذا الإنجاز، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقّدم في تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمرضى.