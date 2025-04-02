دوري أبطال أفريقيا.. حكام وموعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الساعة التاسعة من مساء يوم 8 أبريل الجاري، موعدا لمباراة الجيش الملكي والمغربي وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي الملعب الشرفي في مدينة مكناس، لاستضافة المباراة، في ظل إغلاق ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط لأعمال الصيانة.

واختار الاتحاد الأفريقي الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة الإياب ويعاونه التونسي خليل حساني المساعد الأول، والليبي عيسى عطية المساعد الثاني، والليبي محمد المبروك الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء كودجو بافيو من توجو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام أمادو أوندو من غينيا الاستوائية، والمنسق الإعلامي دنيا سيراجي من المغرب، والمنسق الأمني راوس ناجواشي من الكونغو الديمقراطية، وحكم الفار هيثم قيراط من تونس، وحكم الفار المساعد محمد إبراهيم من السودان.

يذكر أن بيراميدز حقق فوزا كبيرا على الجيش الملكي المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب والتي جرت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.