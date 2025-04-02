استمرار متابعة عمل المعديات النهرية بالمنيا خلال إجازة عيد الفطر.. صور

تابعت المهندسة هويدى الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاى، سير العمل بمعدية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروي أبو عزيز فى إطار جهود الوحدة المحلية في متابعة المعديات النهرية وصلاحيتها ضمن خطة المحافظة في المتابعة المستمرة.

حيث تفقد الدكتور محمود شعيب وطة حسين وعماد محمود نائبا رئيس المركز، سير العمل بمعدية الشيخ حسن التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي أبو عزيز، والمعديات الأهلية الأخرى لمتابعة المعدية من حيث صلاحيتها للتشغيل والتزامها بالحمولة المقررة ومدى سريان ترخيص التشغيل، وتوافر وسائل الأمان.

كما تفقد نواب المركز رصيف المعديات بالبر الشرقي والغربي للنيل، ومدخل الطريق المؤدي للمعديات النهرية للاطمئنان على سلامة الطريق وملائمته لسير العمل بالنقل النهري للمواطنين.

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