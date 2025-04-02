ads
الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز ديرمواس يتابع حملات التصدي لمخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر.. صور

رئيس مركز ديرمواس
رئيس مركز ديرمواس يتابع حملات التصدى لمخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى ضوء تكليفات الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ديرمواس بالمتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا وبكل حسم خلال إجازة عيد الفطر، وذلك لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى دلجا برئاسة نواب رئيس المركز، ورئيس القرية، وبالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية من إزالة عدد 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بقرية دلجا بمساحة 6 قراريط وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

487359608_1201075585139538_377174239055408536_n
487359608_1201075585139538_377174239055408536_n
487451161_1201075861806177_1832535917902523170_n
487451161_1201075861806177_1832535917902523170_n
487508581_1201075558472874_142767672943040507_n
487508581_1201075558472874_142767672943040507_n
487813799_1201075625139534_4121526862097172496_n
487813799_1201075625139534_4121526862097172496_n
487981572_1056687669812530_8319562407700276352_n
487981572_1056687669812530_8319562407700276352_n
إجازة عيد الفطر المبارك الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ديرمواس رئيس مركز ديرمواس قرية دلجا عيد الفطر المبارك