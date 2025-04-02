رئيس مركز ديرمواس يتابع حملات التصدي لمخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر.. صور

فى ضوء تكليفات الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ديرمواس بالمتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا وبكل حسم خلال إجازة عيد الفطر، وذلك لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى دلجا برئاسة نواب رئيس المركز، ورئيس القرية، وبالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية من إزالة عدد 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بقرية دلجا بمساحة 6 قراريط وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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