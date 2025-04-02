استمرار حملات النظافة ودعم منظومة الإنارة خلال إجازة عيد الفطر بالمنيا.. صور

تنفيذًا لتكليفات المهندس أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوى، تواصل رئاسة المركز والمدينة تنظيم الحملات الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بشوارع القرى والاحياء الرئيسية بالمدينة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس المدينة، على ضرورة الالتزام بالخطة التنفيذية لتنظيم الحملات اليومية خلال فترة العيد، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد.

ومن جانبها نظمت الوحدة المحلية لمجلس قروى قلندول، برئاسة محمد صلاح رئيس القرية وتحت إشراف جاد الكريم سكرتير القرية، حملة لصيانة وإنارة أعمدة الانارة ونظاف بطريق مصر أسوان الزراعي، كما تم رفع كافة المخلفات الصلبة من نقاط التجميع بقريتي قلندول والمحرص.

كما تابعت الوحدة المحلية لمجلس قروى المعصرة، برئاسة علي حسن الفحلى رئيس القرية، اعمال رفع تراكمات القمامة بقرية المعصرة والشيخ حسين، وذلك من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للمقالب العمومية، بالإضافة لإجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقريتي الريرمون وعزبة شحاتة وكذلك المرور والمتابعة لعدد من القطاعات الخدمية بنطاق الوحدة، وتم رفع مذكرة للعرض على السيد رئيس المدينة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات ونواى ودروة وتندة وتونا الجبل والبرشا برئاسة رؤساء القرى، حملة نظافة وتمهيد للطرق ورفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ونقلها للمقلب العمومى.

كما واصلت أحياء مدينة ملوى، تنفيذ أعمال النظافة بنطاق احياء المدينة، تنفيذ اعمال النظافة لرفع كافة المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها إلى الظهير الصحراوى.

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