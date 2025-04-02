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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار حملات التصدي لمخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر بالمنيا.. صور

حملات التصدى لمخالفات
حملات التصدى لمخالفات البناء
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فى ضوء تنفيذ تكليفات  المهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، بالمتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا وبكل حسم خلال أجازة عيد الفطر، وذلك، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

حيثُ تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى ( دير البرشا ـ قلندول ـ حى شرق وجنوب مدينة ملوى) برئاسة نواب رئيس المركز، ورؤساء القرى المعنيين، من ايقاف ازالة اسوار وقواعد خرسانية وفك شدة خشبية بدون ترخيص،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال أحمد خلف إن رئاسة مركز ومدينة ملوى، تعمل على المضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.

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إجازة عيد الفطر إزالة اسوار الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناء مخالف رئيس مركز ومدينة ملوى مخالفات البناء مدينة ملوي