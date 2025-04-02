استمرار حملات التصدي لمخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر بالمنيا.. صور

فى ضوء تنفيذ تكليفات المهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، بالمتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا وبكل حسم خلال أجازة عيد الفطر، وذلك، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

حيثُ تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى ( دير البرشا ـ قلندول ـ حى شرق وجنوب مدينة ملوى) برئاسة نواب رئيس المركز، ورؤساء القرى المعنيين، من ايقاف ازالة اسوار وقواعد خرسانية وفك شدة خشبية بدون ترخيص،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال أحمد خلف إن رئاسة مركز ومدينة ملوى، تعمل على المضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.

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