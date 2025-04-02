لويس: تخصيص منح لتوفيق أوضاع الصناعة المنتجة لأجهزة التكييف والتبريد المستنفذة لطبقة الأوزون

صرح المهندس حسين الشوربجي الأمين العام للعاملين بالتكييف والمبردات، بأن برتوكول مونتريال يعتبر من أنجح البروتوكولات الدولية للبيئة على الإطلاق من أجل النهوض للعمل المناخي، حيث إنه يوجد تآثر بين اتفاقية حماية طبقة الأوزون واتفاقية التغيرات المناخية.

ومن جانبه أكد الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" بأن مصر حصلت على منح من الصندوق متعدد الأطراف وتم توجيها إلى القطاعات الصناعية من أجل توفيق أوضاعها البيئية، وهذه المنح تستغرق في تنفيذها لسنوات.

كاشفا.. بأن هناك عشرات الملايين من الدولارات التى تم تخصيصها لتوفيق أوضاع الصناعة المنتجة لأجهزة التكييف والتبريد المنزلى المستنفذة لطبقة الأوزون، والتحول لتكنولوجيا نظيفة وحماية المناخ وغير ضارة بالأوزون، ويكون لها منافع أخرى مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض الغازات الدفيئة التى تسبب تصاعد غازات الاحتباس الحراري.