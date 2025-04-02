أسعار العملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025

سيطرت حالة من الأستقرار علي أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري , مستهل تداولات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 , وفق آخر تحديثات شاشات عرض العملات في البنك المركزي المصري , و يأتي استقرار أسعار العملات بالتزامن مع توقف عمل البنوك المصرية احتفالا بعيد الفطر المبارك .

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم , في البنك المركزي المصري , عند 50.52 جنيه للشراء , و 50.62 جنيه للبيع.

و جاء سعر صرف اليورو بداية اليوم في البنك المركزي المصري , ليسجل نحو 54.49 جنيها للشراء و 54.60 جنيها للبيع.



و استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني , امام نظيره المصري , مستهل اليوم فى البنك المركزي المصري , عند نحو 65.35 جنيها للشراء و65.48 جنيها للبيع.



وبلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري, مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري , 57.15جنيها للشراء و57.29 جنيها للبيع.



وسجل سعر صرف الـ 100 ين ياباني في المركزي المصري اليوم الأربعاء نحو 33.47 جنيه للشراء 33.54 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليوان الصيني بداية اليوم في البنك المركزي المصري , نحو 6.95 شراء ونحو 6.96 جنيه للبيع.

كما سيطرت حالة من الهدؤ علي أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري , بداية تداولات اليوم الأربعاء , و يعد ( الريال السعودي , و الدينار الكويتي , و الدرهم الاماراتي ) من أهم و أكثر العملات اقبالا و تداولا في سوق الصرف المصري ) .



وسجل سعر صرف الريال السعودي بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.47 جنيها للشراء ونحو 13.49 جنيها للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري , مستهل اليوم في البنك المركزي المصري نحو 163.77 جنيها للشراء , و 164.20 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.75 جنيها للشراء ونحو 13.78 جنيها للبيع.

و ثبت متوسط سعر صرف الريال القطري , بداية اليوم أمام الجنيه المصري عند 12.82 جنيه للشراء , و

13.88 جنيه للبيع.