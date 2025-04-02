صراع الكبار في الدوري الإنجليزي وكأس إسبانيا وديربي ميلانو

يشهد، اليوم الأربعاء، عودة مجموعة من المباريات المثيرة فى البطولات الأوروبية الكبرى، حيث يتنافس كبار الأندية فى إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا على التأهل إلى المراحل المتقدمة حيث تعتبر هذه العودة القوية «عيدية محبي الكرة العالمية».

فى إنجلترا، يترقب عشاق الدورى الإنجليزى مواجهات نارية فى الجولة 30، حيث سيتواجه مانشستر سيتى مع ليستر سيتى، بينما تقام قمة ليفربول ضد إيفرتون فى ديربى ميرسيسايد.

وفى إسبانيا، ينتظر الجميع مباراة العودة فى نصف نهائى كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، التى تعد واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم.

أما فى إيطاليا، فيلتقى ميلان مع إنتر ميلان فى ديربى ميلانو ضمن نصف نهائى كأس إيطاليا، الذى يعد بمثابة مباراة فاصلة لفرص الفريقين فى المنافسة على اللقب.



مانشستر سيتي ونشوة الفوز



عودة قوية للدورى الإنجليزى حيث يستضيف مانشستر سيتى نظيره ليستر سيتى فى مباراة مهمة ضمن الأسبوع 30 على ملعب الاتحاد.

سبق لهذه المباراة أن شهدت فوز سيتى فى مباراة الذهاب بنتيجة2/0، مما يمنح الفريق الأفضلية فى مواجهة الإياب.

مع تألق المحترف المصرى عمر مرموش وتسجيله هدف فوز الفريق فى مباراة بورثموث فى كأس الاتحاد الانجليزى



يطمح مانشستر سيتى فى تعزيز مواصلة الضغط على المتصدرين فى ظل المنافسة الشديدة هذا الموسم. أما ليستر سيتى، فيسعى للظهور بشكل أفضل من المباراة السابقة والبحث عن المفاجأة فى عقر دار منافسه.



تحدي فى أنفيلد



لا يمكن الحديث عن الدوري الإنجليزي دون الإشارة إلى ديربى ميرسيسايد الشهير بين ليفربول وإيفرتون. فى مباراة الإياب فى الأسبوع 30، سيكون ملعب أنفيلد مسرحًا لصراع جديد بين الفريقين بعد تعادلهما 2/2 فى مباراة الذهاب. ليفربول سيحاول استغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز والتقدم فى جدول الدورى، وأيضا يسعى محمد صلاح لزيادة غلة أهداف فى المسابقة لتأكيد تربعه على قمة هدافي البطولة. بينما يسعى إيفرتون لمواصلة تقديم عروض قوية فى محاولة لتحسين وضعه فى الترتيب.



قمة ميتروبوليتانو



فى إسبانيا، ستكون الأنظار متجهة نحو ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، حيث سيجمع نصف نهائى كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة فى مباراة العودة.

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 4/4فى واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم، يتطلع كلا الفريقين لحسم التأهل إلى النهائى فى مباراة تُعد بمثابة معركة كروية من العيار الثقيل.

أتلتيكو مدريد يسعى للاستفادة من ملعبه وأجوائه الحماسية، بينما برشلونة يأمل فى مواصلة تقديم الأداء الجيد بعد تعادله المثير فى الذهاب.



ديربى ميلانو



أما فى إيطاليا، فيلتقى إنتر ميلان مع ميلان فى ديربى ميلانو الشهير ضمن نصف نهائى كأس إيطاليا. تأتي هذه المباراة فى وقت حساس للفريقين، حيث يبحث كلاهما عن تأكيد تفوقه فى أكبر مواجهات الدوري الإيطالي.

مباراة الذهاب شهدت منافسة شديدة بين الفريقين، ولا شك أن الإياب سيكون أكثر أهمية بالنسبة للإنتر الذى يتطلع لتعزيز فرصه فى الوصول إلى النهائى. من جهة أخرى، ميلان سيحاول الثأر والظهور بمستوى أعلى للعودة إلى المنافسة على اللقب.

مع هذه المباريات المثيرة فى البطولات الأوروبية الكبرى، يعد هذا الأسبوع من أفضل الأوقات لمحبى كرة القدم. تحديات كبيرة تنتظر الفرق الأربعة فى الدورى الإنجليزى وكأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا، مع احتمالات متعددة للنتائج. مع عودة المنافسات فى هذه المسابقات، ستظل الأنظار مشدودة إلى هذه القمم الكروية التى من المتوقع أن تشهد الكثير من الإثارة والتشويق.

