تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بداية اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025, ارتفاعا طفيفا , بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل النمو الاقتصادي, في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأمريكية لتطبيق تعريفات جمركية جديدة على منتجات عدة دول منها ( كندا والمكسيك ) ، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، وقد أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على يوم 2 أبريل اسم "يوم التحرير".

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر تداولا ومبيعًا في الأسواق المصرية” ، نحو 4430 جنيها للبيع و 4415 جنيها للشراء.



سجل سعر الذهب عيار 24 ( الأعلي و الأغلي قيمة بين الأعيرة المتداولة في مصر) خلال بداية تعاملات اليوم نحو 5062.75 جنيها للبيع، 5045.75 جنيها للشراء.



و بلغ سعر جرام الذهب عيار “22” في السوق المحلي اليوم نحو 4641 جنيه للبيع، 4625.25 جنيه للشراء.

و وصل سعر جرام الذهب عيار “ 18 ” في أسواق الصاغة المصرية اليوم نحو 3797.25 جنيه للبيع، 3784.25جنيه للشراء



وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2953.25 جنيه للبيع، 2943.25 جنيه للشراء.



بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر بداية اليوم , إلى2531.5 جنيه للبيع، 2522.75 جنيه للشراء.



و سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم عند مستوى 1898.5جنيه للبيع، 1892.25 جنيه للشراء.



و بلغ سعر الجنيه الذهب" و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) في السوق المحلي اليوم نحو 35440جنيها للبيع، 35320 جنيه للشراء



و وصل سعر أوقية الذهب عالميا ( وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ) حوالي 3114.65 دولار للبيع، و3114.18 دولار للشراء.

و في بورصات الذهب العالمية , ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات أمس الثلاثاء, بما يقارب 50 دولارا, حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، لتحافظ الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس الماضي . وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة, متأثرة بزيادة الطلب علي الذهب كملاذ أمن للاستثمار في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر علي الأسواق و المتعاملين في الذهب و التخوف من اندلاع حرب تجارية عالمية بعد تأكيدات البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن حزمة من الرسوم الجمركية الإضافية ستدخل حيز التنفيذ "فورا" بعد أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء, لفرض رسوم جمركية بنحو 20% على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة في وقت تترقب فيه الأسواق والمستهلكون تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية المضادة, ستستهدف جميع الدول التي تفرض رسوما على السلع الأمريكية.