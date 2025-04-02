أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية و التجارية و مكنات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري , بداية تعاملات اليوم الاربعاء 2 أبريل 2025 , ثالث أيام عيد الفطر المبارك , بالتزامن مع عطلة عيد الفطر ، بعد أن شهد الدولار انخفاضًا ملحوظا نهاية تعاملات الأسبوع الماضي قبل بدء عطلة الأعياد , للقطاع المصرفي و البورصة المصرية وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.52 جنيه للشراء ونحو 50.62 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيه للشراء ونحو 50.62 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي ( CIB ) 50.52 جنيها للشراء ونحو 50.62 جنيها للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد لمستوى 50.52 جنيها للشراء و50.62 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.52 جنيه للشراء 50.62 جنيها للبيع.

و بلغ سعر صرف الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 50.69 جنيه للبيع و50.59 جنيه للشراء.

و استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية عند 50.68 جنيه للبيع و50.58 جنيه للشراء.

و جاء سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل 50.66 جنيه للبيع و50.56 جنيه للشراء.

و ثبت سعر الدولار في بنك قطر الوطني عند 50.70 جنيه للبيع و50.60 جنيه للشراء.

في البنك الأهلي المتحد, سجل سعر الدولار اليوم 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك نكست 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للشراء.

و سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 50.65 جنيه للبيع و50.55 جنيه للبيع.

اما في بنك الشركة المصرفية, استقر سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم عند 50.63 جنيه للبيع و50.53 جنيه للشراء.

و استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس , عند نحو 50.62 جنيه للبيع و50.52 جنيه للشراء.