أفلام العيد على طاولة النقاد| منافسة قوية بين 4 أعمال بالسينما.. أبرزها «نجوم الساحل وفار بـ7 ترواح»

يشهد موسم عيد الفطر 2025 منافسة أربعة أعمال سينمائية وهي "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش، و"مدرسة الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع"، "فار بـ 7 ترواح"، والذي يعتمد على البطولة الجماعية، وما يميز عيد الفطر هذا العام، هو سيطرة الشباب على بطولة ثلاثة أفلام من ضمن أربعة أفلام تعرض في موسم عيد الفطر 2025، وذلك بعد نجاح الشباب في موسم رمضان 2025.

وتحدث عدد من أبرز نقاد الفن في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، عن المنافسة في موسم عيد الفطر 2025، وسيطرة البطولات الشبابية.

البطولات الشبابية

قالت الناقدة ماجدة خيرالله، إن ما يميز موسم عيد الفطر 2025، هو ظهور الشباب بشكل جيد في هذا الموسم، حيث توجد ثلاثة أفلام من ضمن أربعة أفلام تعرض في موسم عيد الفطر 2025 بطولات شبابية، وذلك بعد نجاحهم في الدراما مؤخرا.

وأِشارت ماجدة خيرالله في تصريح خاص لـ"البوابة"، إلى أن موسم عيد الفطر في الغالب لا يكون بقوة موسم عيد الأضحى، لذلك يغيب العديد من النجوم عن المنافسة في موسم عيد الفطر، وربما تكون أبرز الأفلام التي تعرض هذا الموسم هو فيلم "سيكو سيكو"، لعصام عمر وطه دسوقي.

نجوم جدد

ومن جانبها قالت الناقدة مها متبولي، إن الشباب أثبتوا نجاحهم من خلال الدراما الرمضانية في موسم رمضان 2025، مثل عصام عمر وطه دسوقي وهدى المفتي وأحمد داش، والنجاح في السينما يكون أسهل من النجاح في الدراما، وبالتالي من نجح في الدراما سوف يحقق النجاح في السينما.

وأضافت مها متبولي، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن أكثر الأفلام المبشرة التي تنافس في موسم عيد الفطر 2025، هما فيلما "سيكو سيكو" و"نجوم الساحل"، حيث إن كلا من طه دسوقي وعصام عمر وأحمد داش، هم وجوه شابة مبشرة نجحوا في الدراما، ومن المتوقع أن يحققوا النجاح في السينما أيضًا، وفكرة جيدة أن يتم الاعتماد على النجوم الجدد، وضخ دماء جديدة على الساحة الفنية، ومصر دائما يظهر من خلالها العديد من النجوم الجدد.

سيكو سيكو

"سيكو سيكو" من بطولة طه دسوقي، عصام عمر، خالد الصاوي، تارا عماد، باسم سمرة، علي صبحي، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباج وإخراج عمر المهندس.

وتدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار كوميدي اجتماعي حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

نجوم الساحل

"نجوم الساحل"، بطولة كل من أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، كزبرة، وعلي السبع، وأحمد عبدالحميد، ومالك عماد، من تأليف كريم يوسف، سيناريو وحوار محمد جلال، وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداث فيلم "نجوم الساحل" حول "شاب من بيئة شعبية يتلقى دعوة لحضور ميلاد الفتاة الثرية التي يعجب بها، في الساحل الشمالي، ويقرر مفاجئتها بحفلة مستعينًا بأصدقائه، لكن الأمور تخرج عن السيطرة، وتحدث مفاجآت غير متوقعة.

مدرسة الصفا الثانوية بنات

"مدرسة الصفا الثانوية بنات" بطولة كل من علي ربيع، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صوفيا، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث فيلم "مدرسة الصفا الثانوية بنات" في إطار كوميدي مشوق داخل مدرسة الصفا ثانوية بنات، ويتناول المواقف الطريفة التي يتعرض لها أستاذ طموح ينتقل إلى التدريس في المدرسة، وتتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، ما يؤدي إلى أحداث مليئة بالمفارقات والمواقف الساخرة.

فار بـ7 ترواح

"فار بـ7 ترواح" بطولة كل من أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليلة، والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

وتدور أحداث فيلم "فار بـ7 ترواح" في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها، وذلك خلال مواقف ومفارقات كوميدية تواجه جميع الشخصيات.