البنتاجون: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها سترسل حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح البنتاجون أن حاملة الطائرات الثانية قادمة من منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان الثلاثاء، إن حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى مجموعة حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" "لمواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع العدوان، وحماية التدفق الحر للتجارة في المنطقة.

وأضاف بارنيل، في إشارة إلى القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن الشرق الأوسط: "لإكمال الموقف البحري للقيادة المركزية الأمريكية، أمر الوزير أيضًا بنشر أسراب إضافية وأصول جوية أخرى من شأنها تعزيز قدراتنا الدفاعية في مجال الدعم الجوي".