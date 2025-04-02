بعد مباراة ملحمية.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

شهد ملعب سانتياجو برنابيو مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وريال سوسيداد ملحمة كروية لا تنسى، التي انتهت بالتعادل 4-4 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب ريال سوسيداد، مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1-0.

مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

باغت ريال سوسيداد مضيفه ريال مدريد بهدف مبكر في الدقيقة 16 عن طريق أندير بارينتيخيا، قبل أن يدرك إندريك فيليبي التعادل للملكي في الدقيقة 30 وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وكان ريال مدريد متأخرًا بنتيجة 1-3 حتى الدقيقة 81، حيث سجل النمساوي دافيد ألابا مدافع الميرينجي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72، ثم أحرز ميكيل أويارزابال الهدف الثالث لفريق ريال سوسيداد في الدقيقة 80.

ويأتي ذلك، قبل أن ينتفض ريال مدريد ويسجل هدفين في 5 دقائق عن طريق جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني في الدقيقة 82 و86.

لكن سوسيداد عاد وتقدم مجددًا بهدف في الوقت القاتل عن طريق أويارزابال في الدقيقة 90+3، لتصبح النتيجة 4-3، ويحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 115، سجل أنطونيو روديجير الهدف الرابع والتعادل لصالح ريال مدريد، ليضمن الريال تأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

بذلك، ينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، في المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا.