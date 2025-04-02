زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار غير المشروط وقد أثبتت ذلك بالفعل".

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في كييف، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء، أن فريقا قانونيا يعمل حاليا على مسودة صفقة المعادن الأوكرانية لتقديمها لواشنطن.

وأشار إلى أنه سيجتمع يوم الجمعة القادم مع ممثلين عن مجموعة صغيرة من الدول المستعدة للمساهمة في فرقة عسكرية أجنبية في أوكرانيا، وذلك في وقت تسعى فيه كييف جاهدة إلى الحصول على ضمانات أمنية في إطار أي اتفاق سلام مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني إنه ينتظر إجابات "أكثر واقعية" من حلفاء كييف بشأن استعدادهم للمساهمة في مثل هذه القوة التي تعارضها روسيا بشدة، وحث زيلينسكي واشنطن على تعزيز العقوبات على روسيا، قائلا إنها تمتلك كل الأدوات اللازمة للقيام بذلك.

وكانت روسيا وأوكرانيا اتفقتا في مارس الماضي خلال محادثات في السعودية بوساطة أمريكية على هدنة في البحر الأسود، ووعدا بوقف استهداف منشآت الطاقة والنفط في كلا البلدين.