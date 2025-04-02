دوري أبطال أفريقيا.. أورلاندو بايرتس يفوز على مولودية الجزائر خارج الديار

حقق فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فوزًا ثمينًا خارج قواعده على مولودية الجزائر بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب 5 جويلية في الجزائر، في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

انتهى الشوط الأول من مباراة مولودية الجزائر ضد أورلاندو بيراتس بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك.

مباراة مولودية الجزائر ضد أورلاندو بيراتس

وسجل موهاو نكوتا هدف المباراة الوحيد لصالح أورلاندو بايرتس في الدقيقة 65، ليمنح فريقه الأفضلية قبل مباراة الإياب.

ويستضيف أورلاندو بايرتس نظيره مولودية الجزائر، يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدور ذاته، فاز الأهلي على الهلال السوداني بنتيجة 1-0 على ملعب استاد القاهرة الدولي، بينما انتصر صن داونز الجنوب أفريقي على الترجي التونسي بهدف دون مقابل، فيما اكتسح بيراميدز ضيفه الجيش الملكي المغربي برباعية مقابل هدف على ملعب استاد الدفاع الجوي.