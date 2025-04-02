باريس سان جيرمان يفلت من كمين دانكيرك ويبلغ نهائي كأس فرنسا

حقق فريق باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، انتصارًا مثيرًا على مضيفه دانكيرك برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مارسيل تريبيوت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس فرنسا.

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ودانكيرك إثارة كبيرة منذ بدايتها حتى نهايتها، حيث تمكن الأخير في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.

مباراة دانكيرك ضد باريس سان جيرمان

وكان دانكيرك يعتمد على خطة دفاعية محكمة وهجمات مرتدة سريعة، مما أربك حسابات باريس سان جيرمان.

سجل دانكيرك هدفين متتالين عن طريق فينسنت ساسو في الدقيقة السابعة والسعودي مهند آل سعد في الدقيقة 27.

وقلص عثمان ديمبلي الفارق لصالح باريس سان جيرمان بهدف في الدقيقة 45، قبل أن ينتفض البي إس جي سان جيرمان في الشوط الثاني، ويقلب الطاولة على دانكيرك.

سجل ماركينيوس هدف التعادل في الدقيقة 48، ثم أضاف ديزيري دوي الهدف الثالث في الدقيقة 62، فيما اختتم عثمان ديمبلي أهداف باريس سان جيرمان في الوقت بدل من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+3.

بهذا الفوز المثير، تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا، على حساب دانكيرك الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، منتظرًا الفائز من كان وستاد ريمس في المباراة النهائية.