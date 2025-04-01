نوتنجهام فورست يُسقط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق مانشستر يونايتد لخسارة مفاجئة أمام مضيفه نوتنجهام فورست بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أنتوني إيلانجا، لاعب نوتنجهام فورست، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، مستغلًا هجمة مرتدة سريعة، ليسدد إيلانجا كرة زاحفة على يسار حارس مانشستر يونايتد.

مباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد

ولم يقف مانشستر يونايتد مكتوف الأيدي بعد هذا الهدف، بل ضغط بقوة على مرمى نوتنجهام لكن دون جدوى، ليخسر مجددًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وتعتبر هذه الهزيمة هي الثالثة عشرة لـ مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2024-2025.

بهذا الفوز، يكون نوتنجهام فورست تغلب على مانشستر يونايتد ذهابًا و إيابًا لأول مرة في تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة، رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 57 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 37 نقطة، ليظل في المركز الثالث عشر.