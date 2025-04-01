بولونيا يكتسح إمبولي ويضع قدمًا في نهائي كأس إيطاليا

حقق فريق بولونيا فوزًا كبيرًا خارج ملعبه، بعد تغلبه على مضيفه إمبولي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كارلو كاستيلاني، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وضع بولونيا قدمًا في نهائي كأس إيطاليا، بعدما فاز على إمبولي بنتيجة 3-0، وذلك قبل مواجهة العودة التي تجمع بينهما يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري.

مباراة إمبولي ضد بولونيا

افتتح ريكاردو أورسوليني التسجيل لفريق بولونيا في الدقيقة 23، ثم أضاف تهيجس دالينجا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و51.

وكان بولونيا تأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد إقصاء أتالانتا، بينما وصل إمبولي إلى هذا الدور بعدما أقصى يوفنتوس بركلات الترجيح.

نهائي كأس إيطاليا

يستضيف الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، نهائي كأس إيطاليا لموسم 2024-2025 يوم 14 مايو المقبل.