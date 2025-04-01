حادث مروع في شارع فيصل يتسبب في شلل مروري مؤقت

شهد شارع فيصل الرئيسي حادثًا مروريًا مروعًا، مساء اليوم، بعدما فقد سائق سيارة نصف نقل السيطرة على مركبته وانحرف إلى المسار المقابل، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ملاكي وإلحاق أضرار جسيمة بها.

وقًالت مصادر أمنية، ان قوة مباحث فيصل تلقت بلاغًا حول الحادث، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع التصادم، وتمكنت من إلقاء القبض على السائق.

وأضافت المصادر : بالتحقيق الأولي، تبين أن السائق كان يقود سيارة مسروقة ومعه مركبة توكتوك مسروقة أيضًا.

وتابعت : لحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، فيما أدى التصادم إلى عرقلة حركة المرور لبعض الوقت قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة إلى طبيعتها. مشيرة الى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة للتحقيق.

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