مها متبولي: النجاح في السينما أسهل من الدراما.. ويجب الاعتماد على النجوم الشباب

قالت الناقدة مها متبولي، إن الشباب أثبتوا نجاحهم من خلال الدراما الرمضانية في موسم رمضان 2025، مثل عصام عمر وطه دسوقي وهدى المفتي وأحمد داش، والنجاح في السينما يكون أسهل من النجاح في الدراما، وبالتالي من نجح في الدراما سوف يحقق النجاح في السينما.

وأضافت مها متبولي، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن أكثر الأفلام المبشرة التي تنافس في موسم عيد الفطر 2025، هما فيلما "سيكو سيكو" و"نجوم الساحل"، حيث إن كلا من طه دسوقي وعصام عمر وأحمد داش، هم وجوه شابة مبشرة نجحوا في الدراما، ومن المتوقع أن يحققوا النجاح في السينما أيضًا، وفكرة جيدة أن يتم الاعتماد على النجوم الجدد، وضخ دماء جديدة على الساحة الفنية، ومصر دائما يظهر من خلالها العديد من النجوم الجدد.