تموين دمياط يرصد ١٥٠ مخالفة خلال عيد الفطر

تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهودها للتفتيش على الأسواق و المنشآت الغذائية والمخابز ومستودعات الغاز، خلال عيد الفطر المبارك..

كانت المديرية قد أطلقت حملات متتالية برئاسة مجدى عبدالكريم مدير المديرية لمتابعة توافر السلع والخدمات وانضباط الأسعار ومتابعة صرف المقررات التموينيه للمواطنين وكذا المنحه المقرره على البطاقات التموينيه والتأكد من توافر المواد البترولية وعمل محطات الوقود ، علاوة على توافر أسطوانات البوتاجاز بالمحطات والمستودعات بالأوزان المحددة .

كما تضمنت الحملات المرور على فروع الجمله للتأكد من توافر السلع بالفروع والمرور على المخابز للتأكد من إنتاج الخبز للمواطنين بالمواصفات والأوزان المقرره وكذا التأكد من سير العمل بكافة الأنشطه التموينيه والالتزام بالبيع بالسعر المعلن ومراقبة جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتواجد المستمر والمكثف لتحقيق الانضباط ، بالإضافة إلى الحملات التموينيه المشكله من رجال الضبط القضائي ومفتشى التموين ومديرى الإدارات التموينيه والمنتشرة بكافة انحاء المحافظه والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخلفات خلال أول وثاني أيام العيد يتراوح عددها ١٥٠ مخالفة تموينيه من اهمها توقف بعض المخابز عن العمل بدون إذن رسمى وأيضا ضرب وهمى على ماكينة صرف الخبز بالمخابز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة ، وعدم الإعلان عن تشغيل المخابز والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المدعم

وفى مجال المواد البتروليه تم تحرير العديد من المخالفات للمستودعات ومحطات تعبئة الغاز ونقص فى وزن أسطوانة الغاز وأيضا عدم الإعلان عن الأسعار فى محطات الوقود ، وبالنسبة للأسواق تم رصد مخالفات بيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر وغش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الداله على مصدرها وبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر وتجميع بطاقات تموينيه وعدم وجود شهادات صحيه