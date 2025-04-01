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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق في كشك بسبب ألعاب نارية بالتجمع الأول

الحريق
الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قبل قليل من السيطرة على حريق نشب في كشك بسبب القاء ألعاب نارية عليه بمنطقة التجمع الأول.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية امن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل كشك بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق فى كشك وتم إخماده، وكشفت التحريات الأولية عن قيام طفلين بإلقاء ألعاب نارية علي الكشك وجارى ضبطهما.

تفريغ كاميرات المراقبة


ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء تحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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